İran, UAEA ile İlişkileri Sürecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD tarafının İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul ettiği yönündeki açıklamasının ardından, "UAEA ile olan ilişkileri, yasalar ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda devam edecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilgili ABD tarafından yapılan açıklamaya cevap verdi. Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in, "İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul etti" ifadeleri sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan ilişkileri, mevcut prosedürlere uygun olarak ve meclis tarafından kabul edilen yasalar ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz sene İran meclisi tarafından kabul edilen yasa uyarınca İran'ın UAEA ile işbirliği ve denetimler askıya alınmıştı. - TAHRAN