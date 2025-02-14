İran-Uçuşları İçin Normalleşme Çabası

Politika

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, Lübnan hükümetinin Tahran-Beyrut seferini yapan İran uçaklarının Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na inişine izin vermemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an İran ile Lübnan arasındaki uçuşların yeniden normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin Perşembe ve cuma günleri Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait İran uçaklarının Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na inişine izin vermemesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Emani, Lübnan hükümetine İran uçuşlarına engel olmamaları çağrısında bulunarak, "Bu durum, Lübnan'dan gelen kafilelerinin havaalanında mağdur olmasına yol açtı" dedi.

Emani, Lübnan hükümetinin İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee'nin İran'ı suçlayan açıklamalarının ardından İran uçuşlarına izin vermediğine dikkat çekerek, "Uçuş iptalleri, Siyonist İsrail rejim sözcüsünün İran uçaklarının yasadışı yük taşıdığı yönündeki iddialarıyla aynı zamana denk geldi" ifadelerini kullandı.

Emani, İran Air Havayolu şirketinin bu hafta içinde Lübnan uçuşlarına yeniden başlayabileceğini belirterek, Lübnan hükümetinin Tahran'da bulunan Lübnanlıların taşınması için başka bir havayolu şirketi kullanmayı önerdiğini söyledi. Emani, "Bu öneriyi kabul edebiliriz ancak Lübnan hükümetinin de İran uçuşlarına engel olmaması şartıyla. Şu an İran ile Lübnan arasındaki uçuşların yeniden normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

"Bu, İsrail'in Lübnan'ın ulusal egemenliğini açıkça ihlal ettiğinin bir göstergesidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan vatandaşlarını Tahran'dan taşıyan bir yolcu uçağını tehdit ettiğini belirterek, "Bu durum, Tahran-Beyrut arasındaki uçuşları sekteye uğrattı" diye konuştu.

Açıklamasında İsrail'e tepki gösteren Bekayi, "Bu, İsrail rejiminin uluslararası hukuk kurallarını ve Lübnan'ın ulusal egemenliğini açıkça ihlal ettiğinin bir göstergesidir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar İsrail'in sivil havacılığa yönelik tehditlerini durdurmak için acil önlemler almalıdır" ifadelerini kullandı.

IDF sözcüsü Adraee'den İran Devrim Muhafızları iddiası

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Avichay Adraee çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Hizbullah'ı silahlandırmak için kullanılan parayı sivil uçuşlar aracılığıyla taşımak için Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı kullandığını iddia etmişti. Ocak ayında da diplomatik heyeti taşıyan bir İran uçağında inceleme yapılmış, bu durum Hizbullah ve destekçileri arasında tepkiye yol açmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, İran'ın Mahan Havayolları şirketine ait Tahran'dan yerel saatle 14.30'da kalkış yaparak Beyrut'a gelmesi planlanan bir uçağın iniş için gerekli izni alamadığı ve bu nedenle uçuşun iptal edildiği, onlarca Lübnanlı yolcunun Tahran'da mahsur kaldığı belirtilmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Joe Raggi ise, bugün Lübnan televizyon kanalı El Cedid'e yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın İranlı mevkidaşıyla sorunu çözmek için çalıştığını söylemişti. - TAHRAN