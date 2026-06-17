İran ve ABD Arasında Mutabakat İmzalanabilir - Son Dakika
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İran ve ABD Arasında Mutabakat İmzalanabilir

İran ve ABD Arasında Mutabakat İmzalanabilir
17.06.2026 21:38
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İranlı sözcü, Trump ve Pezeşkiyan'ın mutabakat zaptını imzalama ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının İsviçre'de gerçekleştirilmesi beklenen imza törenine ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, İran basınına verdiği röportajda, İran'ın İsviçre'deki görüşmeye ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Bekayi ayrıca, zaptın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti. İranlı sözcü, "Bu fikir masada ve hala değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Trump ise Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplarken benzer bir başlığa değindi. Trump, Cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen imza töreni için yakın bir bölgede kalıp kalmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, "Belki kalabilirim" cevabını verdi.

Trump ayrıca espirili bir dille, anlaşmanın başarısız olması durumunda suçu ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'e atabileceğini söyledi.

Tarafları Vance ve Galibaf'ın temsil edeceği söylenmişti

Tahran yönetiminden imza törenine ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda, ABD tarafının Başkan Yardımcısı Vance, İran tarafının ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından temsil edileceği söylenmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve ABD Arasında Mutabakat İmzalanabilir - Son Dakika

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