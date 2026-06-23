İran ve ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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İran ve ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı

23.06.2026 10:22
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İran, ABD ile yapılan teknik görüşmelerin sonuçlandığını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, İran medyasına açıklamalarda bulundu. Garibabadi, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen teknik görüşmelerin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Garibabadi, müzakerelerin bir sonraki aşamasının, Yüksek Düzeyli Komite tarafından yürütüleceğini belirtti. Garibabadi, Yaptırımların Sonlandırılması Çalışma Grubu, Nükleer Çalışma Grubu, Yeniden Yapılanma ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu ve İzleme ile Uygulama Çalışma Grubu olmak üzere 4 çalışma grubu kurulduğunu, her grubun tek bir konuya odaklanacağını söyledi. Garibabadi, "Varılan mutabakatlar doğrultusunda önümüzdeki müzakereler, Meclis Başkanı, İran Dışişleri Bakanı, ABD Yardımcısı ve Pakistan ile Katar başbakanlarının katılımıyla Yüksek Düzeyli Komite tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

Teknik heyet başkanları, çalışma grupları ile iki birimin faaliyetlerini denetleyecek

Garibabadi ayrıca Yüksek Düzeyli Komite'nin mutabakatları ve önceki gece yapılan görüşmelerin sonuç bildirisi doğrultusunda ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında bir temas noktası oluşturulacağını ve üye ülkeler ile Pakistan ve Katar'ın katılımıyla Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik bir birimin kurulacağını vurguladı. Garibabadi, dört ülkenin teknik heyet başkanlarının çalışma grupları ile iki birimin faaliyetlerini denetleyeceğini, yönlendireceğini ve gelişmeleri Yüksek Düzeyli Komite'ye raporlayacağını belirtti.

"Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon, serbest bırakılacak"

Garibabadi, "Teknik görüşmelerde, İran petrolü, petrokimya ürünleri, petrol ürünleri ve ilgili tüm hizmetlerin satışına ilişkin genel bir lisansın verilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına dair mutabakatlar için gerekli takipler yapıldı. Buna göre ABD tarafı petrol, petrokimya ürünleri, petrol ürünleri ve ilgili hizmetlerin satışına ilişkin genel bir lisans verdi ve bu ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) web sitesinde yayınlandı. Ayrıca, dondurulmuş 12 milyar dolarlık (iki adet 6 milyar dolarlık) fonun serbest bırakılmasına ilişkin varılan mutabakatın derhal uygulamaya konulması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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