İran ve ABD Savaş Mutabakatı Hazırlığında

İran Devlet Televizyonu: "Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek. Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak." - TAHRAN