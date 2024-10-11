İran ve Rusya İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Politika

İran ve Rusya İlişkileri Gelişiyor

İran ve Rusya İlişkileri Gelişiyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin ile Aşkabat'ta buluşarak işbirliğini vurguladı.

11.10.2024 17:23
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmede, Rusya ve İran arasındaki ilişkinin dostane ve stratejik olduğunu belirterek iki ülkenin küresel gelişmelere bakışlarının yakın olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve başlamasından bu yana ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez yüz yüze görüştü. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Türkmenistan Uluslararası Forumu'nda bir araya gelen iki lider, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, İran ve Rusya'nın farklı konularda işbirliği yapacağı belirtildi. İran'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini kaydeden Pezeşkiyan, "İki ülkenin de önemli potansiyelleri ve yetenekleri var ve birçok konuda birbirlerine yardım edebilirler. Rusya'da yapılacak olan BRICS Zirvesinde iki ülke arasında kararlaştırılan stratejik işbirliği anlaşmasında nihai sonuca ulaşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"İran ve Rusya ilişkileri her geçen gün gelişiyor"

Rusya ve İran ilişkilerinin dostane ve stratejik olduğunu belirterek iki ülkenin küresel gelişmelere bakışlarının yakın olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Ekonomik ve kültürel alanda İran ve Rusya ilişkileri her geçen gün gelişiyor. İran ve Rusya arasında artan işbirliği eğilimi, her iki ülkenin üst düzey liderlerinin iradesi dikkate alınarak, bu bağların güçlendirilmesi için hızlandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler, bölgede istikrar istemiyor"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, ABD ve Batılı ülkelerin desteği ile İsrail'in katliamlarına devam ettiğini belirterek, "Batılı ülkeler, bölge ülkelerinin kendi aralarında iletişim halinde olmalarını ve bölgede istikrar ve barışın sağlanmasını istemiyor" şeklinde konuştu.

"İran ile küresel politikalarımız aynı"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Moskova ve Tahran arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, İran ile ilişkilere öncelik verdiklerini söyledi. Putin, "Biz uluslararası alanda ortak işbirliği içerisindeyiz. İran ile küresel politikalarımız ve yaklaşımlarımız aynı" ifadelerini kullandı.

"İran'la ilişkiler bizim için öncelikli ve çok başarılı bir şekilde gelişiyor" diyen Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla artık gösterdiğini sözlerine ekledi.

İki ülkenin uluslararası alanda aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Putin, "Sizinle tanışma fırsatı bulduğum için mutluyum" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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