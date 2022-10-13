İranlı Bakan Yardımcısından Avrasya'da daha fazla ortak enerji projesi çağrısı - Son Dakika
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İranlı Bakan Yardımcısından Avrasya'da daha fazla ortak enerji projesi çağrısı

13.10.2022 17:17
İranlı Bakan Yardımcısından Avrasya'da daha fazla ortak enerji projesi çağrısı

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzadeh, Rusya Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki işbirliğinin arttırılması için uluslararası ticaret birliği ve ortak bir yatırım fonu oluşturulması çağrısında bulundu.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzadeh, Rusya Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki işbirliğinin arttırılması için uluslararası ticaret birliği ve ortak bir yatırım fonu oluşturulması çağrısında bulundu.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzadeh, Rusya Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (AEB) işbirliğine değindi. Asadzadeh, "Avrasya'da enerji sektöründe işbirliğini güçlendirmek için ortak bir yatırım fonu oluşturulması gerekiyor. Hem kamu hem de özel şirketlerin katılımıyla ortak uluslararası enerji ticaret birliği kurabiliriz" dedi.

İranlı Bakan Yardımcısı, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'yı bir araya getiren AEB'nin enerji sektöründe önemli beklentiler sunduğunu ancak zayıf demiryolu bağlantıları nedeniyle yetersiz altyapısının gelecekteki yatırımlara engel olduğunu söyledi. Asadzadeh, gerekli altyapının kurulması ve liman işletmelerinin Rusya ile İran arasında petrol ve gaz tedariğine izin vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Asadzadeh, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun maliyetleri yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabileceğini ve zamandan tasarruf sağlayabileceğini aktardı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçtiğimiz hafta Moskova ve Tahran'ın yıl sonuna kadar 5 milyon ton petrolü 10 milyar metreküp gazla takas etmeyi kabul edebileceklerini duyurmuştu. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Avrasya, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İranlı Bakan Yardımcısından Avrasya'da daha fazla ortak enerji projesi çağrısı - Son Dakika

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