İran: İsrail'in Beyrut'taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail'in Beyrut'ta 8 Mart tarihinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdı.

4 İRANLI DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

İravani, mektubunda Beyrut'taki Ramada Oteli'ne düzenlenen saldırıda 4 İranlı diplomatın hayatını kaybettiğini belirtti. Söz konusu eylemin "kasıtlı bir terör saldırısı" olduğunu ifade eden İravani, saldırıda İran'ın Beyrut'taki diplomatik temsilciliğinde görev yapan İkinci Katip Macid Hasani Kendeser, Üçüncü Katip Ali Rıza Biazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu ve Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.