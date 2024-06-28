İranlılar İzmir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı - Son Dakika
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Politika

İranlılar İzmir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı

İranlılar İzmir\'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı

Ege Bölgesi'nde yaşayan İranlılar, İzmir'de kurulan sandıkta 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan seçimler için Bank Mellat İzmir Şubesinde sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve saat 18.00'e kadar devam edecek. Sandıkta görevli Mehdi Caferi, sabah saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu belirtti ve çalışmaların sorunsuz şekilde devam ettiğini dile getirdi.

28.06.2024 14:23
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Ege Bölgesi'nde yaşayan İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İzmir'de kurulan sandıkta oy kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Bank Mellat İzmir Şubesinde sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.

Sandıkta görevli Mehdi Caferi, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini ifade etti.

Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Caferi, çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

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