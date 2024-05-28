İrlanda, Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı

Politika

İrlanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in resmen tanındığı duyuruldu.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i resmen tanıyacaklarını 22 Mayıs'ta duyurmuştu. İspanya, bugün yaptığı kabinesi toplantısının ardından Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. İspanya'nın ardından İrlanda kabinesi de bugün bir araya geldi. İrlanda hükümeti tarafından kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Filistin'in resmen tanındığı kaydedildi. İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İrlanda hükümeti, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımaktadır ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini kabul etmiştir. İrlanda'nın Ramallah'taki Büyükelçiliğiyle birlikte İrlanda'nın Filistin Devleti nezdinde bir Büyükelçisi atanacaktır" denildi.

Ayrıca açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engellenmeden erişime açılması çağrısında bulunuldu.

"İrlanda'nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir"

İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuya ilişkin açıklamasında, "İrlanda'nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir. Bu umut, İsrail ve Filistinlilerin bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilmelerinin tek yolunun iki devletli çözüm olduğu inancıdır. Filistin'i barış sürecinin sonunda tanımak istiyorduk. Ancak, İspanya ve Norveç ile birlikte barışı ayakta tutabilmek için bu adımı attık. Bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, dünyayı dinlemesi ve Gazze'de yaşanan insani felaketi durdurması çağrısı yapıyorum" dedi. - DUBLİN