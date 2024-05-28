İrlanda, Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İrlanda, Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı

İrlanda hükümeti, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını duyurdu. Ayrıca İrlanda, Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini kabul etti ve Filistin Devleti nezdinde bir Büyükelçi atayacak. Açıklamada ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engellenmeden erişime açılması çağrısı yapıldı. İrlanda Başbakanı Simon Harris, bu kararın umudu canlı tutmakla ilgili olduğunu belirtti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya barışı sağlaması çağrısında bulundu.

28.05.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in resmen tanındığı duyuruldu.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i resmen tanıyacaklarını 22 Mayıs'ta duyurmuştu. İspanya, bugün yaptığı kabinesi toplantısının ardından Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. İspanya'nın ardından İrlanda kabinesi de bugün bir araya geldi. İrlanda hükümeti tarafından kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Filistin'in resmen tanındığı kaydedildi. İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İrlanda hükümeti, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımaktadır ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini kabul etmiştir. İrlanda'nın Ramallah'taki Büyükelçiliğiyle birlikte İrlanda'nın Filistin Devleti nezdinde bir Büyükelçisi atanacaktır" denildi.

Ayrıca açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engellenmeden erişime açılması çağrısında bulunuldu.

"İrlanda'nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir"

İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuya ilişkin açıklamasında, "İrlanda'nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir. Bu umut, İsrail ve Filistinlilerin bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilmelerinin tek yolunun iki devletli çözüm olduğu inancıdır. Filistin'i barış sürecinin sonunda tanımak istiyorduk. Ancak, İspanya ve Norveç ile birlikte barışı ayakta tutabilmek için bu adımı attık. Bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, dünyayı dinlemesi ve Gazze'de yaşanan insani felaketi durdurması çağrısı yapıyorum" dedi. - DUBLİN

Kaynak: İHA

Ramallah, Filistin, İsrail, Dublin, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İrlanda, Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: İrlanda, Filistin'i resmen tanıdığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement