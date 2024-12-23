İşçi Sınıfından Asgari Ücret Tepkisi

Politika

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi olarak açıkladığı, 29 bin 583 liranın yetersiz olduğunu belirterek, "Türkiye işçi sınıfı bu rakamı değil bunu daha ileri taşıyacak bir rakamı bekliyor." dedi.

Bayhan, bu yılın başında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta çıkan yangında hayatını kaybeden 2 işçinin ailesiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İşçilerin ölümüne neden olan yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna tepki gösteren Bayhan, hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını, sorumluluğu olanlar hakkında tutuklama ve gözaltı sürecinin işletilmesini istediğini aktardı.

Bayhan, 33 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücretin tespitinin "toplu sözleşme süreci" şeklinde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakamın işçileri tatmin etmeyeceğini savundu.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi olarak açıkladığı 29 bin 583 liranın yetersiz olduğunu belirten Bayhan, "Bu rakamın pazarlık yapılacak tarafı mı var? Bu bile sermaye gruplarının önünü açan, onları cesaretlendiren bir açıklama böyle bir açıklama büyük bir talihsizliktir TÜRK-İŞ açısından. Türkiye işçi sınıfı bu rakamı değil bunu daha ileri taşıyacak bir rakamı bekliyor." diye konuştu.