İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kanalizasyon Şebekesini Temizledi - Son Dakika
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Politika

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kanalizasyon Şebekesini Temizledi

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kanalizasyon Şebekesini Temizledi

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, alt yapı sorununu çözmek için çalışmalarını yürüterek kentte 13 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin temizlendiğini açıkladı.

29.04.2024 19:19  Güncelleme: 19:31
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde alt yapı sorununu çözmek için çalışmalarını yürüten İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 15 gün içerisinde kentte 13 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin temizlendiğini söyledi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sandıktan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Dönmez zaferle çıkmıştı. Yerel seçimlerin ardından göreve başlayan Başkan Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nden destek alarak alt yapı sorununu çözmek için çalışma başlatmıştı. Başkan Dönmez, yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 10 yıllık süreçte Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İskenderun'da alt yapıya yönelik yeteri kadar çalışma yapmadığını ifade eden Dönmez, "Yerel seçimler sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ile toplantı yaptık. İskenderun'un alt yapı sorununa çözebilmek için hızlı bir başlangıç yaptık. Yaptığımız saha çalışmalarında Hatay Büyükşehir Belediyesini geçtiğimiz 10 yıl boyunca yönetenlerin İskenderun'un alt yapısının bakımına dair hiçbir çalışma yapmadığını ve atık su kanallarının tamamen tıkalı olduğunu gördük. Bu bir iddia değil, Gaziantep, Kayseri ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ve İskenderun Belediyesi ekiplerinin tespitidir. Şehir merkezindeki pek çok noktada 10 yıl boyunca bakım yapılmadığı için tıkanan kanalizasyon şebekesi nedeniyle lağım suları evlerin bodrumlarını doldurup, yollara sızmaya başlamıştı. Üç büyükşehir belediyesi ekipleri, günde 17-18 saat çalışarak tıkalı olan kanalları açıp, gerekli onarımları yaptılar. İskenderun Belediyesinden işi bilen arkadaşlarımız da aynı gayretle bu çalışmalara katıldılar ve bu kahramanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 15 gün içerisinde 13 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin temizliği yapıldı. Eğer her yıl periyodik olarak bu kanalların temizliği yapılmış olsaydı, bu sorunları hiç yaşamazdık" dedi.

HATSU'ya ait depolarda atıl vaziyette duran 75 adet pompanın kullanılmadığını ve vatandaşların mağduriyete mahkum edildiğini ifade eden Başkan Dönmez, "HATSU deprem sonrası elimizde pompa yok açıklaması yapmıştı, 75 tane pompa olduğunu tespit ettik. Bunların bazılarının kablosu kopmuş, bazılarının bilyesinde arıza var. Biz 15 bin TL masrafla 6 tane pompayı tamir ettik, 6 pompanın değeri yaklaşık 10 milyon TL ve biz 15 bin TL masrafla bunları çalışır hale getirdik. Bugün canla başla canları pahasına bu çalışmaları yapan, ailelerinden uzak çalışan 18-24-36 saat çalışan Gaziantep, Kayseri, Konya Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu ekipler buraya gelmek için bizi mi beklediler? Hayır, depremde bu ekipler buradaydılar ama HATSU tarafından muhatap bulamadılar. 'Yapılacak bir şey yok, alt yapı çöktü' cevabını aldılar. Mehmet Öntürk başkanımız HATSU'da yeniden kadro kuruyor. Kısa sürede Hatay'ın her köşesinde güçlü adımlar atılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kanalizasyon Şebekesini Temizledi - Son Dakika

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