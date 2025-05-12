Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı İsmail Yavuz, hayatını kaybetti.
Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı İsmail Yavuz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Yavuz, gece saatlerinde özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesinin öğle namazının ardından kırsal Yemişli Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi. - ŞANLIURFA
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