Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bomba gönderme: Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bomba gönderme: Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz

08.11.2022 10:16

İsmi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Teknoloji Merkezi'nde gençlerle buluşması esnasında ilginç bir göndermede bulundu. Boş kalan koltuğu işaret eden Yavaş, "Hayret koltuk boş kaldı orada. Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Adım adım seçimlere doğru gidilirken muhalefetin kimi aday göstereceği sorusu da şiddetli şekilde sorulmaya başlanıyor. Adı adaylık için geçen isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise katıldığı bir etkinlikte ilginç gönderme geldi.

ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA DAĞITTI

Ankara'da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge Akademi'de başlatılan kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalarını ABB Başkanı Mansur Yavaş verdi. Törende gençlere seslenen Yavaş, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilişime gerçekten fazlasıyla önem veriyoruz. Burada aldığınız eğitimi önce kendiniz için Ankara'mız ve ülkemiz için kullanırsınız; verimini de hep beraber görürüz" dedi.

KOLTUK GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın daha sonra gençlerle sohbet ettiği sırada ilginç bir diyalog kameralara yansıdı. Toplantının gerçekleştiği salonda boş kalan bir koltuk, Yavaş'ın gözüne çarptı. Gençlere koltuğu işaret eden ABB Başkanı Yavaş'ın söyledi sözler salondakileri güldürdü. Yavaş açıklamasında; "Hayret koltuk boş kaldı orada, Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz biliyorsunuz" dedi.

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Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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