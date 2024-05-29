İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleriyle görüştü - Son Dakika
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Politika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleriyle görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, barış, güvenlik ve refah dolu bir geleceğin mümkün olduğu umudu vurgulandı.

29.05.2024 13:59
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davete icabetle Madrid'e geldi. Bakan Fidan ve beraberindeki Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, La Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de katıldı.

"Tanıma kararı Filistin halkına barış, güvenlik ve refah dolu bir geleceğin mümkün olduğu yönündeki umudu yeniden kazandıracak"

İspanya Başbakanı Sanchez görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasından bir gün sonra Gazze Temas Grubu üyelerini kabul etmek benim için bir onurdur. Arap ülkeleriyle şiddeti sona erdirme ve iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürme yönündeki irade ve kararlılığı paylaşıyoruz. Tanıma kararının Filistin halkına bölgede barış, güvenlik ve refah dolu bir geleceğin mümkün olduğu yönündeki umudu yeniden kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İİT ve Arap Birliği tarafından 11 Kasım'da Cidde'de düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve'de alınan kararların takibi amacıyla kurulan Temas Grubu, Türkiye, Suudi Arabistan, Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Endonezya ve Nijerya'dan oluşuyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleriyle görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleriyle görüştü - Son Dakika
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