İspanya'dan Trump'a Tepki

Politika

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün ve Mısır'a Gazze Şeridi'nden göç eden Filistinlileri kabul etmeleri çağrısına tepki göstererek, "Gazzeliler Gazze'de kalmalı" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün ve Mısır'a Gazze Şeridi'nden göç eden Filistinlileri topraklarına kabul etmeleri çağrısına tepki gösterdi. Albares, "Bizim tutumumuz nettir. Gazzeliler Gazze'de kalmalı. Gazze, gelecekte tek bir hükümet tarafından kontrol edilmesi gereken Filistin devletinin bir parçasıdır" dedi.

İspanya, Filistin'e ve UNRWA'ya yaptığı mali yardımı 50 milyon euroya çıkaracak

Albares, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye gıda, sağlık ve eğitim konusunda derhal yardım etmesi gerektiğini ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) varlığını garanti altına almaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Albares, ayrıca İspanya'nın Filistin'e ve UNRWA'ya yaptığı mali yardımı 50 milyon euroya çıkaracağını açıklayarak, "Gazze'de bir umut var. Kalıcı olmayan bir ateşkes, ancak bunun için çalışmamız gerekiyor" dedi.

Ürdün ve Mısır'a çağrı yaparak Gazze Şeridi'nden göç eden daha fazla Filistinliyi topraklarına kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Trump, "Bu geçici mi yoksa uzun vadeli bir öneri mi?" sorusuna ise, "İkisi de olabilir" cevabını vermişti. - MADRİD