Isparta Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek üçüncü etap çalışmalarını vatandaşların memnuniyeti gözeterek yapmak istediklerini belirtti.

27.08.2024 18:08  Güncelleme: 18:32
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, "Burada üçüncü etabı vatandaşlarımızın gönlünü alarak yapmak istiyoruz. Her şey para değil, gönüllü olsun istiyoruz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarıyla esnafın talep ve önerilerini yerinde dinliyor, yapılması gerekenlerle ilgili daire müdürlerine talimat veriyor. Başkan Başdeğirmen, Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB'de sanayicilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. OSB'nin 3. etap çalışmalarının da ele alındığı buluşmaya belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu'nun gayretli bir şekilde fedakarca çalışmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Önceki yönetim kurulu başkanı Eşref Bıtırak ve ekibinin de alanla ilgili çok çalışmalar yaptığına değinen Başkan Başdeğirmen, "Deri OSB'nin içerisinde olmamıza rağmen ne sinek ne koku ne de farklı bir durum var. Esnaf arkadaşlarımızın da yüzü gülüyor. Artık burada önceki konular bitti, bunları konuşmayacağız. Büyük problem bitti. Koku bitti. Antalya tarafından gelen misafirlerin 'bu koku nedir' dediği zamanlar vardı. Bundan sonra ekonomimize nasıl destek veririz, istihdamı nasıl güçlendiririz, kendi kazancımızı helalinden nasıl kazanırız diye düşünme zamanı geldi. Birinci etabın sorunları kalmadı, karma isteniyordu Eşref başkan ona çok uğraştı karma oldu. İkinci büyüme alanı ve üçüncü büyüme alanı derken burası değer kazanıyor ve sanayi bölgesi haline geliyor. Buna hep beraber destek vererek yapılması gerekeni yapmamız gerektiği inancındayım" dedi.

Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB'nin üçüncü etapla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Başdeğirmen, "Üçüncü etabın olacağı yerleri verecek vatandaşlarımıza en az 4 kez gittim onlarla sohbet ettim. Buraların sanayi olarak daha öncelerden belirlendiğini, başka bir amaçla kullanılamayacağını söyledim. Burada kamulaştırma hakkımız var ama anlaşarak yapmak istiyoruz. Farklı türlü bir yer aldığımızda buranın bereketsiz olacağını düşünüyoruz. Gönüllü yapmak istiyoruz. Üçüncü etabı yapmak istiyoruz. Son belediye meclisimizde alt alanlarda depolama alanları kararı aldık o bölgeyi. Oralarda depolama tesisleri yapılmaya başlanacak. Bu alan birbirini tamamlayıcı entegre bir hale geliyor. Kolay değil. Vatandaşlarımızın gönlünü yapmalıyız, her şey para değil, gönüllü olsun istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor çözeceğiz inşallah" görüşlerinde bulundu.

Sanayiciler, koku sorununun çözüldüğünü belirterek, bölge için asfalt talebinde bulundular. Başkan Başdeğirmen, Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB'de ana giriş bölgesini değiştireceklerini belirterek, "Oranın asfaltı dökülecek. Devletimizin parasını insanımıza harcıyoruz. Eğer çok acil ihtiyaç olan yerler varsa hemen iyileştirme yapıyoruz. 16 mahallede kaldırım ve birçok mahallede asfalt çalışmamız devam ediyor. Buraya da geleceğiz" dedi.

Üçüncü etapla istihdam sayılarının artacağını belirten sanayiciler, çalışmalara öncülük etmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Sanayiciler "Başkanım siz her zaman bizim yanımızdasınız biz de sizin yanınızdayız" dediler. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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