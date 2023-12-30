Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sanayiciler ve Esnaflarla Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSB) sanayiciler ve esnaflarla bir araya geldi. Sanayiciler, "Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Koku sorunun da üzerimize düşeni yapacağız. Belediyeden yana hiçbir şikayetimiz yok. Çöplerimiz düzenli alınıyor bu durumdan çok memnunuz" dediler.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayici, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Başdeğirmen son olarak Deri İhtisas ve Karma OSB'de sanayici ve esnafla bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayici ve esnafların taleplerini yerinde dinlerken, Deri İhtisas ve Karma OSB için yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayici, esnaf ve mahallelerde vatandaşlarla sürekli olarak bir araya geldiklerini ve şehrin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunduklarını, bu şekilde de en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını vurguladı. Deri İhtisas ve Karma OSB'nin yeni yerleşim alanı olduğunu ve altyapılarında bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, kendilerine talep geldikçe altyapı konusunda eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Göreve gelmeden önce Deri İhtisas ve Karma OSB etrafında koku problemi yaşandığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu koku probleminin bir kısmının daha önce belediye sıvı atık tesislerinin tam anlamıyla rantabl çalışmaması ve bir kısmının da Deri OSB'deki esnaflarının altyapılarının eksik olmasından kaynaklandığını ifade ederek, göreve geldikten sonra belediye olarak gereken tedbirleri aldıkları kaydetti. Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizden gelen atık suyun yarısı arıtmaya giriyor yarısı kanaldan deşarj edilip depoya gönderiliyordu. Biz göreve gelir gelmez çökertme havuzlarımızı yeniledik, altyapılarımızı genişlettik. Açıktan giden kanala 6,5 kilometre kapalı tesis kurduk. Bu şekilde kokuyu giderdik. Daha sonra modernleştirdik, yeni yapılar yaptık, makineleri, ızgaraları ve depoları değiştirdik derken bizdeki sorun ortadan kalktı. Deri OSB'den yaklaşık 1,5 kilometreden giden bir atık kanalı vardı. O atık kanalını kapalıya çevirdik. Belediye olarak buna katkı sağladık. Buradan kaynaklı kokuyu da giderdik. Sonra çökertme havuzlarının çalışmalarını sağladık. Bunun gibi birçok işlem yaptık. Çalışmalar içerisinde önceki döneminin yönetimi Eşref Bıtrak Bey ve arkadaşları vardı. Kendilerine de bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şimdi görev sayın Mustafa Marulcu ve ekibine geldi. Artık onlar çalışacaklar ve sonuca ulaşacaklar. Kendileri daha güzel hizmet etmek için altyapılarını değiştiriyorlar, kokunun oluşmaması için güzel çalışmalar yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Deri İhtisas ve Karma OSB'de 47 sanayicinin hizmet verdiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının sanayicilerin istihdamına katkı sunabilmek, daha çok iş yapabilmelerini sağlamak adına altyapı çalışmalarına destek vermek olduğunu söyledi. Organize Sanayi Bölgesinde içme suyu hattının bulunmadığına değinen Başkan Başdeğirmen, "Geçen hafta gelen talep üzerine içme suyu hattını bağladık. Burada artezyen var oradan kullanma suyunu alabiliyordu ancak musluklardan içme suyu akmıyordu. Şimdi onu yaptık. Geçen sene Eşref başkan asfaltla ilgili taleplerde bulunmuştu onları geçen yıl yapmıştık bu sene de Mustafa başkanımız geldi eksikleri söyledi, onlara başladık. Kısa sürede bu çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Deri İhtisas ve Karma OSB'de hizmet veren sanayici ve esnaflar da tek tek söz alarak talep ve önerilerini dile getirdiler. Yolların asfaltlandığını ve içme suyu hattının bağlandığını belirten sanayici ve esnaflar, "Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Koku sorunun da üzerimize düşeni yapacağız. Yaz aylarında koku sorunu inşallah şehrimizin problemi olmayacak. Daha temiz bir bölge olacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Belediyeden yana hiçbir şikayetimiz yok. Çöplerimiz düzenli alınıyor bu durumdan çok memnunuz" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yakma tesisinin çok önemli olduğunu belirterek, bu tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sıfır Atık Projesi ile bölgeye destek alınabileceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, alınabilecek desteklerle ilgili İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne talimat verdi. Başkan Başdeğirmen, "Sıfır atık konusunda devletimiz çok destek veriyor. Firma gelsin, Deri OSB yönetimi olarak bu konuyu hızlandırın" diye konuştu. - ISPARTA