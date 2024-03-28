Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlarla buluştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Emre ve Sülübey Mahalleleri mitinginde vatandaşlarla buluştu. Mitingte konuşan başkan Başdeğirmen yeni dönemde yapacağı projelerden bahsederek "8 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, modern bir Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi inşa ettik. Çalışmaları 8 ay sonra bitecek" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Emre ve Sülübey Mahalleleri mitinginde vatandaşlarla buluştu. Büyük bir coşku içerisinde yoğun kalabalıkla karşılanan Başkan Başdeğirmen, 2024-2029 yılları arasında yapacakları projeleri anlatarak, bugüne kadara şehre kazandırdıkları yatırımlardan bahsetti. Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara seslenerek, 5 yıl kendilerine hizmet edecek belediye başkanı ve ekibini seçerken iyi düşünmeleri gerektiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Yerel seçimlerde seçeceğimiz kişileri bilmemiz gerekir. Bize ve şehrimize faydalı olur mu olmaz mı, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayabilir mi, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahiplerimize dokunabilir mi, gönülden belediyecilik yapabilir mi bunlara bakmamız lazım. Herkes projelerini anlatıyor. Belediyeciliğin rutin hizmetleri her zaman yapılır. Ama önemli olan o belediye başkanının insanlara yaklaşımı nedir, gönül belediyeciliği yapabilir mi, ihtiyaç sahiplerinin yanında olabilir mi bunları iyi irdelememiz gerekiyor" dedi.

Başkan Başdeğirmen, "Andık Deresi ve Kirazlıdere'ye gerek var mıydı?' diye yazmışlar. Bu kadar olabilir mi? Vatandaşlarımızın en çok gezmekten, vakit geçirmekten keyif aldığı Andık ve Kirazlıdere'yi neden yaptın diye soruyor. Bu insanların biz göreve geldiğimizde hesaplarına baktık. 2019 Şubat'ında Kitap Fuarı'nı yaptılar. O günün parasıyla 1 milyon 510 bin lira para harcamışlar. 10 günlük fuara bu kadar harcamışlar. Bu arada çocuk mezarlığının kaldırıldığı, mezarlık içerisinde vatandaşa ait bir arsa var. Arsa sahibinin talebi 600 bin lira. Bu yeri almadan o alana 20'ye yakın bebek cenazesi gömmüşler. Bu parayı arsa sahibine vermiyor, 1 milyon 510 bin liraya Kitap Fuarı yapıyor ve o arsa sahibi belediyeye dava açıyor, haklı görülüyor oradaki 20 bebeğin kabri açılıyor cenazeler başka yere taşınıyor. Bu insan bir kez daha sizden oy istiyor. O çocukların ailelerini düşünün, 20 cenaze. Arsanın değeri 600 bin lira 10 günlük Kitap Fuarı'na harcanan para 1 milyon 510 bin lira. Bu cenazelerin alınması bizleri çok üzdü. Biz göreve geldik aynı Kitap Fuarı'nı aynı sistemle üzerine 40 bin lira fuar alanı kirası alarak yaptık, üzerine hiç para vermedik. Almadıkları arsanın mahkeme sürecinde geçen kirası olan 450 bin lirayı göreve geldiğimizde üçüncü günde ödedik. Böyle insanın yüreği burkuluyor, canımız yanıyor. Bir belediye başkanının basiretsizliği, vizyonsuzluğu ve çok büyük ayıbıdır. O ailelerin hakkını ne yaparsa yapsın ödeyemez" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi adayları tanıtıldı. - ISPARTA