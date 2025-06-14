İsrail, 9 İranlı Bilim İnsanı ve Uzmanı Öldürdü

İsrail ordusu, İran'ın nükleer silah programının ilerlemesinden sorumlu 9 bilim insanı ve uzmanın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın nükleer silah programının ilerlemesinden sorumlu 9 bilim insanı ve uzmanın düzenlenen saldırılar sonucu öldürüldüğü belirtildi. Bilim insanları ve uzmanların, İran'ın nükleer silahlarının geliştirilmesinde kilit rol oynayan isimler olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu kişilerin ortadan kaldırılması rejimin (İran'ın) kitle imha silahlarına ulaşma kabiliyetine önemli bir darbe vuracaktır" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV