İsrail Cumhurbaşkanı Herzog resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'da - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'da

ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ve eşini taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Herzog'un önce Anıtkabir'e ziyarette bulunması ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Herzog ve eşini taşıyan uçak Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

İlk olarak Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Herzog, ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'daki Musevi cemaati mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye ve İsrail arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması da ön görülüyor. Ayrıca Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.