İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Zor bir zamandan geçiyoruz, kendimizi korumak için her şeyi yapacağız

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail topraklarına yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde saldırıya geçen Hamas, İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. İsrail topraklarına sızan silahlı grup bazı stratejik noktaları ele geçirirken, saldırılarda 5 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor bir durumdan geçtiklerini ve kendilerini savunmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

İSRAİLLERE ÇAĞRI YAPTI

Herzog, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanan Herzog, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında olduklarını belirten Herzog, "Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.

KABİNE'Yİ TOPLUYORLAR

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.