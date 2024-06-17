İsrail'de erken seçim çağrıları artıyor

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Milletvekili Eliyahu Revivo, ülkede erken seçimi konuşmak için doğru zaman olduğunu belirterek, "Biz hiçbir başarısı olmayan bir hükümetiz, gerçek bu" dedi.

İsrail'de erken seçim için çağrıların şiddeti artıyor. İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasında bu yana süren protestolarda yüksek sesle talep edilen erken seçim bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden geldi. Likud Milletvekili Eliyahu Revivo, hükümetin etkisizliği nedeniyle erken seçim çağrısı yapmanın doğru zaman olabileceğini belirterek, "Biz hiçbir başarısı olmayan bir hükümetiz, gerçek bu" dedi.

Partisinden başka milletvekillerinin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu aktaran Revivo, "Likud iktidarı kaybetse bile buna değecek. Çünkü İsrail liderlikten önce gelir" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV