İsrail\'de oyların yüzde 57,3\'ü sayılırken Netanyahu\'nun bloğu 55 sandalye elde etti

İsrail Merkezi Seçim Komitesi'ne göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu 120 sandalyeli mecliste 55 sandalye, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot liderliğindeki blok ise 49 sandalye elde etti. Oy sayma işlemi devam ederken, Arap partilerin ise rekor sayıda sandalyeye ulaşması bekleniyor.

İsrail'de dün düzenlenen genel seçimlerin ardından oy sayma işlemi sürüyor. İsrail Merkezi Seçim Komitesi'ne göre oyların şu ana kadar yüzde 57.3'ü sayıldı. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu 120 sandalyeli mecliste 56 sandalye elde etti. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 49 sandalyeyi hanesine yazdırdı. Arap partileri ise 16 sandalyeye ulaştı. 2022 seçimlerinde toplam 10 sandalye elde eden Arap partilerinin, sandalye sayısını 7 ila 8 arasında artırması bekleniyor.

Koalisyon görüşmeleri başlayacak

Genel seçimin resmi sonuçlarının bu şekilde olması halinde her iki bloğun da koalisyon oluşturmak için çalışmalara başlaması ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma görevini hükümeti kurma şansı en güçlü olan adaya vermesi bekleniyor. İki tarafın da başarılı olamaması halinde İsrail'in birkaç ay içinde yeniden sandığa gitmesi beklenirken, ülkenin beş seçimin yapıldığı 2019-2022 dönemine benzer bir siyasi kriz sürecine sürüklenmesi ihtimali de bulunuyor.

Netanyahu'dan ilk açıklama: "Güçlü bir sağcı ulusal hükümet kurmalıyız"

İsrail Başbakanı Netanyahu Likud Partisi'nin genel merkezinde sabaha karşı yaptığı ilk konuşmada, "Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da ve Suriye'de derin güvenlik hatları kurduk. İran her zamankinden daha zayıf, İsrail ise her zamankinden daha güçlü" dedi. Netanyahu, "Resmi sonuçları hala bekliyoruz, bunları 1-2 gün içinde alacağız. Burada 2 şey netleşti. Birincisi tartışmasız bir gerçek: Likud, İsrail'deki en büyük parti. Sağcı blok, Siyonist kamuoyu arasında açık ve kesin bir çoğunluğa sahip. Güçlü bir sağcı ulusal hükümet kurmalıyız. İsrail tehlikeye atılmamalı ve anti-Siyonist Arap partilerine, varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı hayır kurumu olarak gören, askerlerimizi savaş suçlusu olarak nitelendiren partilere dayanan bir hükümet kurmamalıyız. Siyonist çoğunluk birleşmeli ve ancak bu şekilde İsrail'in geleceğini güvence altına alabiliriz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "İsrail, ortağımız Başkan Trump ile birlikte İran'dan kaynaklanan varoluşsal tehdidi bir kez ve tamamen ortadan kaldırmak için eşsiz ve tarihi bir fırsatla karşı karşıya" şeklinde konuştu.

Trump'tan Netanyahu'ya destek

ABD Başkanı Donald Trump oy sayma işlemi devam ederken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya destek verdi. Trump, "Başkan Trump'ın Netanyahu'yu desteklemesiyle tüm dengeler değişti ve şimdi, Büyük Başbakan için kesin bir yenilgi yerine, büyük bir geri dönüşle elde edilen bir çıkmaz, hatta Netanyahu için bir zafer gibi görünüyor. Bütün bunlar, Orta Doğu, İsrail ve ABD için yalnızca iyi olanı isteyen Başkan Trump'ın desteğinden sonra gerçekleşti" ifadelerini kullandı.