İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı

27.03.2023 00:31

- İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi.

- İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı
TEL AVİV - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi. İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı.Tel Aviv'in dışında Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında da çok sayıda kişi toplandı. Ülkenin güneydeki Beersheba ile kuzeyindeki Hayfa'da da yüzlerce kişi sokağa indi. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti."İsrail devletinin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur"Gallant görevden alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "İsrail devletinin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi. Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu."İsrail Başbakanı İsrail devleti için bir tehlikedir"Muhalefet lideri Yair Lapid yaptığı açıklamada, Gallant'ın görevden alınmasına sert tepki göstererek, "İsrail Başbakanı İsrail devleti için bir tehlikedir" dedi."Diktatörlerin yolunu seçti"İsrail'in eski Savunma Bakanı olan Yisrael Beytenu Partisi (İsrail Evimiz) lideri Avigdor Liberman ise, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını "diktatörlük" olarak nitelendirerek, "Savunma Bakanı, IDF'nin parçalanması ve İsrail'in güvenliğine ölümcül zarar verilmesi konusundaki derin endişelerini ifade etmeye cesaret etti. Netanyahu, Gallant'ı dinlemek ve kabineyi toplamak yerine tüm diktatörlerin yolunu seçti. Sesleri susturmak" dedi.Tepki çeken yargı reformuİsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti İsrail'de bazı belediye başkanları, Netanyahu'nun ofisi önünde açlık grevine başlıyor İsrail'de bazı belediye başkanları, Netanyahu'nun ofisi önünde açlık grevine başlıyor İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı

Benjamin Netanyahu, İsrail, Kudüs, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Erbakan neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarını anlattı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik
21:40 Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti
00:11 Ronaldo coştu, takım farka koştu! Portekiz, Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti
23:59 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
23:54 Gonca Vuslateri, Muharrem İnce'ye fena salladı: Pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin
19:07 Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a olay gönderme: Yeniden Refah gibi iki günde çark etmeyiz
22:54 Husumetlisiyle karşılaşan şahıs, kurşun yağdırdı: 1'i çocuk 3 yaralı
22:59 Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
22:41 Sosyal medyadan paylaştılar! Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yollarını ayırdı
22:10 Topladığı imza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal Haberler.com'a konuştu: 200 liraya imza verenler var, bu iş çadır tiyatrosuna döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 03:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement