İsrail'den Gazze'ye 737 Tutuklu Salıverilecek - Son Dakika
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Politika

İsrail'den Gazze'ye 737 Tutuklu Salıverilecek

İsrail, Gazze'deki ateşkesin ilk aşamasında 737 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

18.01.2025 10:06
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İsrail Adalet Bakanlığı, Gazze'de 6 hafta sürecek ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılacak 737 Filistinli tutuklu ve hükümlünün ismini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, ateşkesin 6 hafta sürecek ilk aşamasında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 737 Filistinlinin isimleri açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan listeye söz konusu Filistinlilerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklandığı görüldü. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ni temsil eden Filistin Yasama Konseyi üyesi avukat Halide Cerrar ve Filistinli gazeteci Büşra el-Tavil'in yanı sıra ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistin İslami Cihat Örgütü ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nde bulunan iktidardaki El Fetih hareketinin üyeleri de serbest bırakılacak isimler arasında yer aldı.

Serbest bırakma işleminin anlaşmaya göre yarın saat 16.00'dan önce gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasının detayları

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma üç aşamadan oluşuyor. Yarın başlaması planlanan ve 6 hafta sürecek olan ilk aşamada saldırılar sona erecek, Gazze'deki yaklaşık 100 rehineden 33'ü bu süre zarfında serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilecek. Gazze'ye insani yardımlar artacak.

İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakereler ateşkesin 16. gününde başlayacak. İkinci aşamada Gazze'deki erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehineler serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilecek.

Üçüncü aşama, Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesini ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılmasını içeriyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'den Gazze'ye 737 Tutuklu Salıverilecek - Son Dakika

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