İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı

Politika

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yeni saldırılar öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki 2 bina için tahliye uyarısı yayınladı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a yönelik hava saldırıları öncesinde başkent Beyrut'un güneyindeki 2 bina için saat 09.00 sıralarında tahliye uyarısı yaptı. Sivillerin söz konusu yerlerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunuldu. - TEL AVİV