İsrail'den Macron'un Filistin Kararına Sert Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıyacaklarını ve bu kararı eylül ayında BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceklerini duyurmasına sert tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, "ABD, Macron'un Filistin devletini BM Genel Kurulu'nda tanıma planına kesin bir şekilde karşıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını ve kararı eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceğini duyurmasına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden Macron'un kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir hareket Gazze'de olduğu gibi başka bir İran vekili oluşturma riskini taşır" ifadelerini kullandı.

Filistin devletinin İsrail'in varlığına yönelik tehdit oluşturacağını öne süren Netanyahu, "Bu şartlarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşama değil, İsrail'i yok etmek için bir fırlatma rampası görevi görecektir" iddiasında bulundu. Netanyahu, "Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor, İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Macron'un Filistin devletini tanıma kararını "utanç" şeklinde nitelendirerek, bunun Hamas'ı ödüllendireceğini ve cesaretlendireceğini savundu. "Fransa Cumhurbaşkanı, bu sınavda İsrail'in yanında yer almak yerine onu zayıflatmaya çalışıyor" diyen Katz, "Güvenliğimize zarar verecek, varlığımızı tehlikeye atacak ve İsrail toprakları üzerindeki tarihi haklarımıza zarar verecek bir Filistin varlığının kurulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bize bir devlet vermediniz ve onu elimizden alamayacaksınız"

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, "Macron'un asla kurulmayacak bir Filistin devleti ile uğraşmak yerine kendi ülkesine bakması gerektiğini" söyledi. Paris'in şimdiden Kabil'e benzediğini iddia eden Regev, Macron'a "Filistin hayalleri kurmadan önce belki de Birleşmiş Milletler'de bir Fransız devleti ilan etmelisiniz" sözleriyle seslendi. İsrail'in BM kararları sayesinde değil, kendi çabalarıyla kurulduğunu ve ayakta kaldığını söyleyen Regev, "Bize bir devlet vermediniz ve onu elimizden alamayacaksınız" dedi.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch ise, "Gerçeklerden kopuk Macron, Hamas'a ödül verdiğini duyurmuş olabilir, ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Yazıklar olsun" dedi.

"İhanetten başka bir şey değil"

İsrail Meclisi (Knesset) Sözcüsü Amir Ohana da, Macron'un Filistin devletini tanıma kararının Hamas'ı ödüllendirdiğini belirterek, "Bu utanç verici eylem, özgür dünyanın sözde 'liderlerinden' birinin ihanetinden başka bir şey değil" açıklamasında bulundu. Macron'un "tarihin yanlış tarafında yer alan, kötülüğün iş birlikçisi" olarak anılacağını iddia eden Ohana, "Bu adamla tanıştığım için utanıyorum. Fransa'yı seviyorum. Fransa daha cesur bir liderliği hak ediyor" dedi.

Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman, Filistin devletini tanımanın Hamas'ı güçlendireceğini belirterek, "Bu adalet değil" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Kesin bir şekilde karşıyız"

Macron'un açıklamalarına ABD'den de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "yalnızca Hamas propagandasına hizmet eden pervasız bir karar" şeklinde nitelendirdi. Rubio, "ABD, Emmanuel Macron'un Filistin devleti'ni BM Genel Kurulu'nda tanıma planına kesin bir şekilde karşıdır" dedi. Fransa'nın adımının barışı zorlaştıracağını savunan Rubio, "Söz konusu karar 7 Ekim kurbanlarına atılmış bir tokattır" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV