İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Filistin'e Mesaj

Politika

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, " Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımını sürdürüyor. Bölgenin dört bir yanına giren İsrail askerleri, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan birlikleri ziyaret etti. Hamas'a mesaj yollayan Halevi, "IDF yorulmaz. Büyük bir yoğunlukla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kuzey Gazze sınırında yaşayanlara güvenlik sağladıklarını kaydeden Halevi, "Burada sergilediğiniz güç ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 7 cephede, 7 alanda savaştığı güçlü yöntemle tüm Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız. Bu esirleri geri getirmek ve çevredeki toplulukların güvenliğini sağlamak içindir" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV