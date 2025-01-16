İsrail-Hamas Ateşkesi Ertelendi

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiğini iddia ederek, kabinenin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiğini duyurdu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesinde oylamaya sunulması beklenirken, İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama geldi. Açıklamada, "Hamas, son dakika tavizleri koparmak amacıyla anlaşmanın bazı kısımlarından vazgeçti. İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail kabinesinin bugün toplanarak anlaşmayı onaylaması bekleniyordu.

Hamas: "Ateşkese bağlıyız"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk ise Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına "bağlı" olduğunu duyurdu.

Ateşkes anlaşmasının detayları

Anlaşma üç aşamadan oluşuyor. 19 Ocak Pazar günü başlaması planlanan ve 6 hafta sürecek ilk aşamada saldırılar sona erecek, yaklaşık 100 rehineden 33'ü bu süre zarfında serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilecek. Gazze'ye insani yardımlar artacak.

İkinci aşamaya ilişkin müzakereler ise ateşkesin 16. gününde başlayacak. İkinci aşamada erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehineler serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilecek.

Üçüncü aşama, Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesini ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılmasını içeriyor. - TEL AVİV