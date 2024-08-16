İsrail, Hamas'ı esir anlaşmasını reddetmekten vazgeçirme çabalarını takdirle karşılıyor

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, ABD ve arabulucuların Hamas'ı esir anlaşmasını reddetmekten vazgeçirme çabalarını takdirle karşılamaktadır" dedi.

İsrail'den ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, ABD ve arabulucuların Hamas'ı rehine anlaşmasını reddetmekten vazgeçirme çabalarını takdirle karşılamaktadır" denildi.

İsrail'in temel ilkelerinin ABD ve diğer arabulucular tarafından çok iyi bilindiği vurgulanan açıklamada, "İsrail onların baskısıyla Hamas'ın 27 Mayıs ilkelerini kabul edeceğini ve böylece anlaşmanın ayrıntılarının uygulanabileceğini umuyor" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV