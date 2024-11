İsrail-Hizbullah Ateşkesi İçin Umut Verici Gelişmeler

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının yakın olduğunu fakat henüz anlaşmaya varılamadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hizbullah arasında sağlanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Taraflar arasındaki farkları önemli ölçüde azalttığımıza inanıyoruz. Ancak halen atıldığını görmemiz gereken adımlar var ve buna ulaşabileceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin ABD yönetiminden daha önce de Lübnan ve Gazze'de ateşkese yönelik birçok ümit verici açıklama geldiğine dikkat çekmesi üzerine Miller, "Bu tür anlaşmaların işleyişine dair George Mitchell'in diplomasiyi '500 gün boyunca başarısızlık ve ardından bir gün başarı' olarak tanımlayan sözleri, durumu doğru bir şekilde ifade ediyor. Genelde 'anlaşmaya yakınız' dediğimizde, bunun yanına 'her şey sonuçlanmadan hiçbir şey sonuçlanmış değildir' şeklindeki çekince ifadesini de ekleriz ve bunun tarafların hakikaten 'evet' demesine ve o noktaya ulaşmalarına bağlı olduğunu belirtiriz. Ayrıca, Dışişleri Bakanı'nın da sıklıkla söylediği üzere, genellikle bir anlaşmanın son aşamaları en zorlu kısımlar olur çünkü en zor meseleler en sona bırakılır. Bu tabii olarak doğru. Umarız bir anlaşmaya ulaşabiliriz. Lübnan ve İsrail'deki on binlerce insanın evlerine dönebilmesini sağlayacak bir diplomatik çözüm bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Fakat nihayetinde bu bize değil, taraflara bağlı" dedi.

Biden ve Macron'un 36 saat içinde ateşkesi ilan edeceği iddiası

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanmış, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilmiş, "ABD'li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denilmişti. - WASHINGTON