İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri devam ediyor

Politika

İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yürütülen müzakerelere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edilecek.

İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin gerçekleştirilen dolaylı görüşmelere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edilecek. İsrail medyasında yer alan haberlere göre görüşmelere taraflar arasında arabuluculuk yürüten Mısırlı ve Katarlı yetkililerin yanı sıra CIA Başkanı William Burns, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad Başbakanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar da katılacak.

Toplantı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın bin 500 Filistinli mahkumun İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren karşı teklifini "hayal ürünü" olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından gerçekleştirilecek. Tarafların Hamas'ın taleplerini hafifletme yollarını tartışması bekleniyor.

Hamas'ın karşı teklifi

Hamas, kendilerine yapılan teklife karşı geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisinde bulunmuştu. Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cenazeler takas edilecekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada Hamas'ın karşı teklifini reddederek, "Başından beri mutlak zaferi hedef olarak belirledim ve bundan daha azına razı olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Hamas'ın ateşkes şartlarını "hayal ürünü" olarak nitelendiren Netanyahu, "Hamas'ın az önce duyduğumuz hayal ürünü taleplerine teslim olmak, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayacağı gibi sadece yeni bir katliama davetiye çıkarır" demişti. Netanyahu ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı. - KAHİRE