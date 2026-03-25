İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kent merkezine baskın düzenlediği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Cenin şehrinin merkezine baskın yaptı.
Baskın sırasında bir dükkana giren İsrail askerlerinin buradaki mallara el koyduğu, ayrıca şehir pazarındaki araç trafiğini engelleyerek bölgedeki hareketliliği kısıtladığı ifade edildi.
Son Dakika › Politika › İsrail'in Cenin'e Baskını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.