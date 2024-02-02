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İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında İranlı askeri danışman hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında İranlı askeri danışman hayatını kaybetti

İsrail\'in Şam\'a düzenlediği hava saldırısında İranlı askeri danışman hayatını kaybetti

İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye'de görevli bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in son aylarda artan saldırıları nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey askeri isimlerini Suriye'den çektiği iddia edilmişti.

02.02.2024 14:14
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İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye'de görevli bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basınında yer alan habere göre İsrail sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup İranlı askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Suriye haber ajansı SANA da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Golan Tepeleri üzerinden attığı füzelerle hedefleri vurduğu belirtildi.

İran, Suriye iç savaşı başladığından bu yana Suriye topraklarında askeri üssü ve ordusunun bulunmadığını belirtirken, Suriye ordusuna askeri danışmanlık hizmeti sunduğunu savunuyor. Bu nedenle İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askerleri "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

İsrail Şam'a saldırılarını arttırdı

Öte yandan İsrail'in Şam'a yönelik 29 Ocak'taki son saldırısında, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İsrail'in 20 Ocak'ta Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son aylarda Suriye'de artan İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey askeri isimlerini Suriye'den çektiği iddia edilmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında İranlı askeri danışman hayatını kaybetti - Son Dakika
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