İsrail, İspanya'nın konsolosluk sınırlandırmasını reddetti - Son Dakika
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Politika

İsrail, İspanya'nın konsolosluk sınırlandırmasını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya'nın Kudüs'teki Konsolosluğu'na getirdiği kısıtlamaların kaldırılma talebini reddettiklerini açıkladı. Katz, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma kararı ve İsrail'i yok etme yönündeki açıklamaları karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti.

31.05.2024 16:52
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya'nın konsolosluk sınırlandırmasının kaldırılmasını talebini reddettiklerini açıkladı.

İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını duyurmadan bir gün önce İsrail, İspanya'nın Kudüs'teki Konsolosluğu'na çeşitli kısıtlamalar getirmişti. İspanya, bugün sabah saatlerinde Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanya'nın talebini reddettiklerini açıkladı. Katz, "İsrail, İspanya'nın tek taraflı Hamas liderliğindeki Filistin devletini tanıma kararı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Yolanda Diaz'ın İsrail'i yok etme ve yerine Filistin devleti kurma yönündeki antisemitik açıklamaları karşısında sessiz kalmayacak" dedi.

"İsrail'in ulusal güvenliği tehdit teşkil ediyor"

İsrailli Bakan, "Kudüs'teki İspanya Konsolosluğu ile Filistin Yönetimi'ndeki bireyler arasındaki herhangi bir bağlantı İsrail'in ulusal güvenliği tehdit teşkil ediyor ve tamamen yasaklanmıştı. Bu kuralları sıkı bir şekilde uygulayacağız. Eğer herhangi bir ihlal yaşanırsa İsrail'in Kudüs'teki Konsolosluğunun kapatılmasına varan ek önlemler alınacaktır" açıklamasını yaptı.

İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma kararı almış, İspanya'nın bu kararının ardından İsrial de bu karara karşılık Kudüs'te bulunan İspanya Konsolosluğuna ilişkin kararlar alarak 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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