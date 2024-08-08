İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etti

İsrail'in Norveç'in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini bildirmesinin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını açıkladı.

08.08.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Norveç'in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini bildirmesinin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Norveç'in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini ve vizelerinin geçersiz kılınacağını bildirmesinin ardından Norveç harekete geçti. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ifade ederek, "Kısa bir süre önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek üzere kendisiyle Dışişleri Bakanlığında görüştüm" dedi.

Eide, Norveç hükümetinin İsrail'in kararının ardından başka ne gibi tedbirler alacağını değerlendirdiğini söyledi.

"Anti-İsrail davranışlarının bir bedeli vardır"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli diplomatlar hakkındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, "Anti-İsrail davranışlarının bir bedeli vardır" ifadelerini kullanarak, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıralamıştı. - OSLO

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Norveç, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement