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Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

Son Güncelleme: 17.10.2023 13:03

İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medyada Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Ebu Amine, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Filistin'i destekleyerek İsrail karşıtı ifadeler kullandığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

İsrail polisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Nasıra kentinde yaşayan ve sosyal medyada aktif olan şarkıcının "Filistin'i desteklediği ve olayları kışkırttığı" şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Filistinli şarkıcının polisin gözaltı süresinin uzatılması yönündeki talebi üzerine Nasıra Sulh Ceza Mahkemesine sevk edileceği aktarıldı.

1983 yılında Nasıra şehrinde doğan, aynı zamanda doktor ve yapımcı olan Ebu Amine evli ve iki çocuk annesi. Ebu Amine'nin Instagram hesabında 309 bin takipçisi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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