İsrail ve Hamas Arasında Mahkum Tartışması

Politika

İsrail'in Ynet haber sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail arabulucu ülkelere, Hamas'ın bu hafta serbest bırakması gereken 4 cenazeyi bugün geri vermesi halinde Cumartesi günü serbest bırakmayı planladığı 620 mahkumu serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdiği" ifadelerine yer verdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek cumartesi günü serbest bırakmadığı Filistinli mahkumlara değinerek "Arabuluculara net ve güçlü bir mesaj ilettik. Bu 620 Filistinli serbest bırakılmadığı sürece ateşkes görüşmelerine katılamayız" ifadelerini kullandı. Naim'in ardından bir açıklama da İsrail tarafından geldi. İsrail'in Ynet haber sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail arabulucu ülkelere, Hamas'ın bu hafta serbest bırakması gereken 4 cenazeyi bugün geri vermesi halinde Cumartesi günü serbest bırakmayı planladığı 620 mahkumu serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdiği" ifadelerine yer verdi. Haberde, İsrail'in ayrıca Hamas'tan Bibas ailesi ve Oded Lifshitz'in cenazelerinde olduğu gibi tabutlar için tören yapmamasını talep ettiği bilgisi yer aldı.

Ne olmuştu

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Hamas'ın rehineleri küçük düşüren törenleri" ve "rehineleri propaganda amacıyla kullanması" gerekçeleriyle Hamas'ın varılan anlaşmayı "ihlal ettiği" iddia edilerek Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiğini açıklamıştı. Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması çerçevesinde cumartesi günü 6 İsrailli esiri serbest bırakırken, İsrail anlaşmayı ihlal ederek 620 Filistinli mahkumu serbest bırakmamıştı. - TEL AVİV