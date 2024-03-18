İsrail ve Hamas Heyetleri Doha'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Buluştu - Son Dakika
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Politika

İsrail ve Hamas Heyetleri Doha'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Buluştu

İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtilerek, İsrail ve Hamas heyeti üyelerinin aynı otelde kalacakları ifade edildi. Görüşmelerin en az iki hafta sürmesi ve zorlu bir atmosferde geçmesi bekleniyor.

18.03.2024 22:39  Güncelleme: 22:42
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İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtilerek, İsrail ve Hamas heyeti üyelerinin aynı otelde kalacakları ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 164 gündür devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtildi. İsrail heyetine İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın liderlik ettiği aktarılan haberlerde, Hamas heyeti ile görüşmelerin doğrudan değil dolaylı olarak yapılacağı ifade edildi. Haberlerde, görüşmelerin en az iki hafta sürmesinin ve zorlu bir atmosferde geçmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail ve Hamas heyetleri aynı otelde kalacak

Haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin aynı otelde kalacakları belirtilerek, heyetler arasında doğrudan bir temas olmayacağı, arabulucular ile taleplerin iletileceği aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İHA

İsrail, Katar, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ve Hamas Heyetleri Doha'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Buluştu - Son Dakika
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