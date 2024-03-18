İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtilerek, İsrail ve Hamas heyeti üyelerinin aynı otelde kalacakları ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 164 gündür devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği belirtildi. İsrail heyetine İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın liderlik ettiği aktarılan haberlerde, Hamas heyeti ile görüşmelerin doğrudan değil dolaylı olarak yapılacağı ifade edildi. Haberlerde, görüşmelerin en az iki hafta sürmesinin ve zorlu bir atmosferde geçmesinin beklendiği aktarıldı.
İsrail ve Hamas heyetleri aynı otelde kalacak
Haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin aynı otelde kalacakları belirtilerek, heyetler arasında doğrudan bir temas olmayacağı, arabulucular ile taleplerin iletileceği aktarıldı. - DOHA
Son Dakika › Politika › İsrail ve Hamas Heyetleri Doha'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Buluştu - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programına katıldı. Kurum, şehitlerimize olan borcumuzu geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren bir savaş olduğunu vurguladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi. Güler, Hafik'e doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını ve ilçenin yaşam kalitesini artıracak hizmetler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi projeleri olduğunu ve Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e destek istedi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Vali Akkoyun, şehitlerin ve gazilerin önemine vurgu yaparak, devletin bu topraklarda payidar olması için çalışmanın gerekliliğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı kutladı. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit yakınları ve Gazilere iftar programı düzenlendi. Programa, Kaymakam Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçtiği öne sürülen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, "Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?