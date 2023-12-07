İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı

1 ay ceza alan bile hapse girebilir, uzun süreli yargılamalar için komisyon kurulacak

Kızını kendisini fuhuş yaparken gördüğü için öldürmüş

Bakan Işıkhan\'a açıkça soruldu: Asgari ücret 17.500 TL olur mu?

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kimler olacağı merakla beklenirken, Optimar'ın 5 bin kişiyle gerçekleştirdiği İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anketteki en yakın rakibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attığı görüldü.

5 BİN KİŞİYLE İSTANBUL SEÇİM ANKETİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden Optimar Araştırma Şirketi'nin geçen ay İstanbul'da 5 bin kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin muhtemel adaylarının alacağı oy tahmin edilmeye çalışıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

İMAMOĞLU İLE KOCA ARASINDAKİ FARK 12 PUAN

Ankete göre Ekrem İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarışırsa; İmamoğlu yüzde 46.3, Koca yüzde 34.9 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 18.8 oldu.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

MURAT KURUM'A 18 PUAN FARK

İmamoğlu ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarışırsa; İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy aldı. İkisini de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 20.9 oldu.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İSTANBUL ANKETİNDE SOYLU DA YER ALDI

Ekrem İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarışırsa; İmamoğlu yüzde 51, Soylu yüzde 28.5 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 20.6.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

TEVFİK GÖKSU VE ADİL KARAİSMAİLOĞLU DA SORULDU

İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yarışırsa; İmamoğlu yüzde 50.3, Göksu yüzde 26.5 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 23.1. İmamoğlu ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarışırsa; İmamoğlu yüzde 49.9, Karaismailoğlu yüzde 23.3 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 26.8.