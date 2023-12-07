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İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı - Son Dakika
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İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden Optimar'ın İstanbul için yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara için açıklayacağı adaylar merakla beklenirken, 5 bin kişiyle yapılan ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı.

07.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:19
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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kimler olacağı merakla beklenirken, Optimar'ın 5 bin kişiyle gerçekleştirdiği İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anketteki en yakın rakibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attığı görüldü.

5 BİN KİŞİYLE İSTANBUL SEÇİM ANKETİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden Optimar Araştırma Şirketi'nin geçen ay İstanbul'da 5 bin kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin muhtemel adaylarının alacağı oy tahmin edilmeye çalışıldı.

İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

İMAMOĞLU İLE KOCA ARASINDAKİ FARK 12 PUAN

Ankete göre Ekrem İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarışırsa; İmamoğlu yüzde 46.3, Koca yüzde 34.9 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 18.8 oldu.

İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı
Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

MURAT KURUM'A 18 PUAN FARK

İmamoğlu ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarışırsa; İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy aldı. İkisini de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 20.9 oldu.

İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İSTANBUL ANKETİNDE SOYLU DA YER ALDI

Ekrem İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarışırsa; İmamoğlu yüzde 51, Soylu yüzde 28.5 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 20.6.

İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

TEVFİK GÖKSU VE ADİL KARAİSMAİLOĞLU DA SORULDU

İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yarışırsa; İmamoğlu yüzde 50.3, Göksu yüzde 26.5 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 23.1. İmamoğlu ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarışırsa; İmamoğlu yüzde 49.9, Karaismailoğlu yüzde 23.3 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 26.8.

YORUMLAR (5)
  • Cemal Hekim: Çok şükür 5 senelik uzun tatil bitiyor ıttifaksiz nereyi kazaniyor CHP yuzde 20 capiyla ruyasinda bile goremez sultan FATİH emaneti ISTANBUL hakkettigin şekilde yönetilmesine az kaldı ANKET dedikleride 18lik ergenlere soruyorlar onlarda yarim akıllarıyla kulaktan dolma bilgisiyle boş yapiyorlar Yanıtla 6 1
  • MUŞİ DAYI: Fahrettin Koca anketler de 3.çıkıyordu,Ali Yerlikaya hani ilk sıradaydı, hangi ankete inanalım.ip in anketlerinde akp ilk sıradaydı, Yanıtla 7 0
  • Abdulkadir Haksever: Bu millet adam olmaz Yanıtla 15 6
  • Ogunulus: Kemalde 60 aliyordu!!Eko tatil yaparken bakan pandemide calisiyordu hepsi algi !!!! bundan sonra eko kemerburgaz coplugune bakar Yanıtla 29 9
  • King is Back: Otobüs iteklemeye devamkeeeee ???? Yanıtla 56 27

Fahrettin Koca, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu en yakın rakibi Fahrettin Koca'ya 12 puan fark attı - Son Dakika
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