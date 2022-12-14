İmamoğlu'na açılan dava için seçmen ne dedi? İşte anketten çıkan sonuçlar - Son Dakika
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İmamoğlu'na açılan dava için seçmen ne dedi? İşte anketten çıkan sonuçlar

14.12.2022 21:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası almasının ardından Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, davayla ilgili yapılan anketin sonuçlarını Twitter'dan paylaştı. Katılımcıların yüzde 44.8'i davanın siyasi olduğunu söylerken, yüzde 17.6'sı "Hakaret davası" dedi. AK Parti seçmeninin yüzde 28,3'ü, MHP seçmeninin yüzde 39.8'i davanın siyasi olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Karar istinafa gönderilirken, Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, davayla ilgili yapılan anketin sonuçlarını Twitter'dan paylaştı.

YÜZDE 44.8'İNDEN "SİYASİ DAVA" YANITI

Katılımcılara "İmamoğlu davası sizce bir hakaret davası mıdır yoksa siyasi bir dava mıdır?" sorusu yöneltilirken, çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 44.8'i, "Siyasi bir davadır" yanıtını verirken, yüzde 17.6'sı, "Hakaret davasıdır" dedi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 28.3'ÜNE GÖRE DAVA SİYASİ

AK Parti seçmeninin yüzde 28.3'ü davanın siyasi olduğunu savunurken, yüzde 24.2'si "Hakaret davasıdır" yanıtını verdi. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin seçmenlerinden yüzde 39.8'i davanın siyasi olduğunu söyledi. Yüzde 22.2'si ise, "Hakaret davasıdır" dedi.

ALTILI MASA SEÇMENİ DE "SİYASİ" DEDİ

CHP seçmeninin yüzde 72.9'u, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin yüzde 53.4'ü, altılı masadan Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52'si dava için, "Siyasi bir davadır" dedi. HDP seçmeninin yüzde 54.7'si de, davanın siyasi olduğunu belirtti.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'na açılan dava için seçmen ne dedi? İşte anketten çıkan sonuçlar - Son Dakika


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