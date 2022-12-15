AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası verilmesi hakkında AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

"GERÇEKLE ALAKASI OLMAYAN BİR TİYATRO İZLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan süreci "Tiyatro" olarak nitelendiren Külünk, "Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz. Üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu. Planlı, tamamen mekanik, kurulu..." ifadelerini kullandı.

Külünk, bir sonraki paylaşımında ise Akşener ile İmamoğlu'nun birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa "Ayrıcaçok enteresan, Sayın Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş CHP'yi yıkmak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" notunu düştü.