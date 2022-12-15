AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu

15.12.2022 11:59

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz. Üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası verilmesi hakkında AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

"GERÇEKLE ALAKASI OLMAYAN BİR TİYATRO İZLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan süreci "Tiyatro" olarak nitelendiren Külünk, "Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz. Üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu. Planlı, tamamen mekanik, kurulu..." ifadelerini kullandı.

AK Partili Külünk'ten İmamoğlu hakkındaki karara bomba yorum: Planlı, tamamen mekanik, kurulu

Külünk, bir sonraki paylaşımında ise Akşener ile İmamoğlu'nun birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa "Ayrıcaçok enteresan, Sayın Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş CHP'yi yıkmak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" notunu düştü.

AK Partili Külünk'ten İmamoğlu hakkındaki karara bomba yorum: Planlı, tamamen mekanik, kurulu
YORUMLAR (2)
  • AHMET GEZER GEZER: "Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz. Üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu" bu olayın aynısını yıllar önce izledik. O zaman da bir mağdur ortaya çıkarıldı. Halk mağdurun yanında tabi. Ama bu sefer başka şeyler olacak gibi. Cevap Yaz 18 21 Yayından Kaldır
  • Suat genç: kıyaslaman hatalı. biri şiir okudu biri hakimlere hakaret etti. bundan çıksa çıksa fırıldaklık çıkar 12 2 Yayından Kaldır
500
İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ın rakibi' diye bahsetti İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ın rakibi' diye bahsetti Erhan Usta: Sayın İmamoğlu İçin Alınan Kararın Arkasında, Demokrasiye ve Millet İradesine Karşı Duyulan Büyük Bir Korku Var Erhan Usta: Sayın İmamoğlu İçin Alınan Kararın Arkasında, Demokrasiye ve Millet İradesine Karşı Duyulan Büyük Bir Korku Var

Ekrem İmamoğlu, Metin Külünk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi dikkat çeken detaylar
12:03 Afrika ülkesi Güney Sudan'ın 71 yaşındaki devlet başkanı Mayardit, yol açılışında altına kaçırdı
12:03 İmamoğlu'na verilen hapis cezası dünya basınında büyük ses getirdi! Hepsi İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın rakibi" diye bahsetti
11:58 Afrika'da yaşayan çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan etti: Görüldüğü gibi kolay değil, tam bir kaos ortamı var
11:41 AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu
11:35 İngiltere'de yapılan kan grubu araştırmasına göre AB kan grubuna sahip kişilerin beynine pıhtı atma oranı diğer gruplara göre 5.6 kat daha fazla
11:14 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü
11:08 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı
10:53 CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı
10:41 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 12:43:17. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorumu: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen sahte bir kahraman kurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement