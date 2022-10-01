Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek - Son Dakika
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Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek

01.10.2022 19:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyareti esnasında bir vatandaşın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna cevap veren İmamoğlu "Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için bulunduğu Ordu'da, toplantının ardından esnafı ziyaret etti. İmamoğlu ve diğer belediye başkanları burada kendileri ile fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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ADAYLIK SORUSU SORULDU

Ziyaret esnasında bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını sordu. İmamoğlu, bu soruya "Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek" dedi.

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ORTAK BİLDİRİ YAYINLADILAR

Öte yandan Ordu'da buluşan belediye başkanları bir de ortak bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, belediye başkanları olarak, baskılara karşı hukuki yollara başvurulacağının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz, bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla ve asla durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun, biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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