İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özel'in ardından Tanju Özcan da genel başkanlık için adaylığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özel'in ardından Tanju Özcan da genel başkanlık için adaylığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özel'in ardından Tanju Özcan da genel başkanlık için adaylığını açıkladı

13.06.2023 09:42

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki mağlubiyet sonrası CHP içinde değişim tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetine rağmen görevinden istifa etmemesi ise parti içinde "değişim" tartışmalarını beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU'NUN ARDINDAN ÖZEL DE HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ardından art arda "değişim" vurgulu açıklamalar yaparken, İmamoğlu'nu izleyen bir başka isimse CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

"DİNLEMEM GEREKEN HERKESLE TEMAS EDECEĞİM"

Bir gazetecinin yönelttiği "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim" diye devam etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN ARDINDAN BİR İSİM DAHA...

CHP'li Özel'in adaylık açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da koltuğa talip olduğunu duyurdu.

"SİYASİ TARİH BU GÖREVİ BANA YÜKLERSE KAÇINMAM"

"Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam." diyen Özcan, "Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse ben kaçınmam" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP'de Genel Başkanlık için Özgür Özel adaylığını açıkladı CHP'de Genel Başkanlık için Özgür Özel adaylığını açıkladı Özgür Özel'in 'Genel başkanlığa hazırım' çıkışına CHP'den ilk yorum Öztrak'tan geldi: Değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir Özgür Özel'in 'Genel başkanlığa hazırım' çıkışına CHP'den ilk yorum Öztrak'tan geldi: Değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özel'in ardından Tanju Özcan da genel başkanlık için adaylığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
09:19 İrfan Can Kahveci'nin eşinden Fenerbahçe'ye veda mesajı
09:14 İrfan Can Kahveci'nin eşinden ortalığı karıştıran veda paylaşımı! Apar topar sildi
09:12 Yalı Çapkını Dizisi Sezon Finali Yaptı
09:08 "Aşk yok, arkadaşız" diyen Gözde Kansu ve Emre Altuğ sarmaş dolaş dans etti
09:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin Genel Başkanı 'Erdoğan'ı Tebrik Ediyorum' Diyemedi
09:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz
09:03 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik
08:59 Eski Yunan Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Oruç Reis'in çıkışı bizi savaşın eşiğine getirdi
08:49 Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi
08:48 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanma iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 09:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özel'in ardından Tanju Özcan da genel başkanlık için adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement