İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili bugün belli oluyor - Son Dakika
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Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili bugün belli oluyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması sonucunda tutuklanmasının ardından İBB Meclisi, başkan vekili seçmek üzere toplandı. İlk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. CHP'nin adayı Nuri Aslan, ilk turda 173 oy alırken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı. İkinci turda seçim sonucu belirlenecek.

26.03.2025 15:10
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından bugün toplanan İBB Meclisi'nde başkan vekili seçilecek. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün başkan vekili seçmek için toplandı. Başkan vekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Saat 13.00'da başlayan toplantının 1'inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, Ak Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili bugün belli oluyor
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeynel Abidin Okul, Ekrem İmamoğlu, Nuri Aslan, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili bugün belli oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili bugün belli oluyor - Son Dakika
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