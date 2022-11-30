Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu'yu ormana çağırdı; İBB Meclisi'nde gerilim tavan yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı oturumlarının son birleşiminde 2023 yılı bütçesi görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis'e sunulan 115 milyar 250 milyon TL'lik bütçeye ilişkin bir de konuşma gerçekleştirdi.

HER ŞEY İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASIYLA BAŞLADI

O sırada AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile İmamoğlu arasında ilginç bir konuşma gerçekleşti. İmamoğlu, gayrimenkul satışlarına daha önceki dönemde verilen onayların bu dönemde verilmemesini eleştirdi. İBB Başkanı sonrasında da durdurulan metro hatlarıyla ilgili konuşurken AK Parti sıralarında sesler yükseldi.

"GERGİN ARKADAŞLARA ORMANDA YÜRÜYÜŞ YAPTIR"

İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e dönerek "Şükrü başkan, Esenler'de gerginliği alan bir park varmış Tevfik Göksu söylemişti. Ama belli ki faydalı olmadı başkan hala gergin. Sen davet et de gergin arkadaşlara Atatürk Kent Ormanı'nda bir sabah yürüyüşü yaptır" dedi.

"ORMAN DEYİNCE SEN NE ANLADIN SEVGİLİ BAŞKAN"

Bu sözlere sinirlenen Tevfik Göksu ise Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Sen de geleceksin o zaman" dedi. İmamoğlu ise bu davete, "Gelirim tabi. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkan" ifadelerini kullandı.