İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmaları yapmaktadır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerinde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi. - ANKARA