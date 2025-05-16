İstanbul'da Barış Görüşmeleri Tamamlandı

İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılan Rus heyeti, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı, yine Bakan Fidan başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra Rusya ve Ukrayna aynı masada buluştu. Kritik görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Her iki toplantının sona ermesinin ardından Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılarak Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. - İSTANBUL