İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından heyetler, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların bitmesinin ardından heyetler, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da Barış Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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